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GeriFutbol Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 20:15,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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