MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta başarının sırrı savunmada
GeriFutbol Beşiktaş'ta başarının sırrı savunmada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta başarının sırrı savunmada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta başarının sırrı savunmada
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş son beş maçta sadece üç gole izin verdi.

Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla eleştirilen Beşiktaş, son 5 karşılaşmada daha başarılı performans ortaya koymayı başardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı ilk 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

Kartal, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7’den 1,4’e düşürdü. Beşiktaş ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Kartal, deplasmanda da 6 karşılaşmadan sonra rakibine gol şansı vermedi.

Beşiktaşta başarının sırrı savunmada

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle