Beşiktaş'ta başarının sırrı savunmada

Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla eleştirilen Beşiktaş, son 5 karşılaşmada daha başarılı performans ortaya koymayı başardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı ilk 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

Kartal, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7’den 1,4’e düşürdü. Beşiktaş ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Kartal, deplasmanda da 6 karşılaşmadan sonra rakibine gol şansı vermedi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...