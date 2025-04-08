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Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı!

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#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig
Beşiktaşta Başakşehir mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 18:28

Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı.

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BeşiktaşSüper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından perşembe günü saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig

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