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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları! Pas organizasyonları ve ayak tenisi...

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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları! Pas organizasyonları ve ayak tenisi...
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Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma koşuları, açma-germe çalışmaları sonrası bir süre pas organizasyonlarının yapıldığı idman, ayak tenisi ile son buldu.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta Başakşehir hazırlıkları Pas organizasyonları ve ayak tenisi...

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