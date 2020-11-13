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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları! Kuvvet çalışması...

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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları! Kuvvet çalışması...
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Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları sonrası kuvvetlendirme çalışmalarının yapıldığı idman stretching ile sona erdi.

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Hafta sonunu izinli geçirecek siyah-beyazlılar, pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

 

Beşiktaşta Başakşehir hazırlıkları Kuvvet çalışması...

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