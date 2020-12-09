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GeriFutbol Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Minik kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaşta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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