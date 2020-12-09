Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.



Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Minik kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...