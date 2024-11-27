Beşiktaş'ta ayrılıklar sürüyor! Samet Aybaba ve Friedel sonrası Onur Göçmez ve Işıl Zeybek istifa etti...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan ve galibiyet alamama serisi 4 maça çıkan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollar dün gece ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

BİR İSTİFA DAHA

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu.

DÜN GECE İKİ FLAŞ AYRILIK YAŞANDI

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Beşiktaş, dün gece yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.

SPOR ARENA ÖZEL: BRONCKHORST'A 2 MAÇ SÜRE

Lider G.Saray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılarda camia kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Van Bronckhorst’u görürken yönetiminin ise Hollandalı teknik direktöre 2 maç süre verdiği öğrenildi. Kartal eğer Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Maccabi ve akabinde ligdeki Hatay maçlarını kayıpsız geçerse van Bronckhorst ile devam edilecek. Kötü sonuçlar devam ederse teknik direktör değişikliği için düğmeye basacak.

1965’TEN SONRA iLKi YAŞATTI

Evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965’teki Galatasaray maçının (2-3) ardından 2. kez 2 farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.