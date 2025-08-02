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Beşiktaş'ta ayrılık yok, Solskjaer görevinin başında!

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#Beşiktaş#Solskjaer#Avrupa Ligi
Beşiktaşta ayrılık yok, Solskjaer görevinin başında
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Solskjaer'in geleceğiyle ilgili net konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Shakhtar Donetsk’e iki maçta da yenilen Beşiktaş’ta herkes bu başarısızlığın faturasının kime kesileceğini merak ediyordu. Bu konuda gözlerin çevrildiği ilk isim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’di. Norveçli hoca, karşılaşmadan hemen sonra kendisine yöneltilen, “İstifayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Beşiktaş’ın ortaya koyduğu proje için doğru kişiyim. Görevime devam edeceğim” cevabını verdi.

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OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İDDİASI

Başkan Serdal Adalı’ya yöneldi. Sosyal medyada ve yazılı basında Adalı’nın, takımın ortaya koyduğu futbola çok kızdığı ve yönetimini olağanüstü toplayıp Solksjaer’in durumunu masaya yatıracağını iddia eden haberler yer aldı. Ancak konuyla ilgili olarak Hürriyet’e bir açıklama yapan Adalı, Solskjaer ile ayrılığın söz konusu olmadığını net biçimde dile getirdi ve sonuna kadar onun yanında olacaklarını ifade etti.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Avrupa Ligi

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