Beşiktaş'ta ayrılık yakın! Weghorst’un eşi Manchester’da ev bile tuttu

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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst kariyerine Manchester United’da devam etmeye hazırlanırken ayrılık kararının perde arkası netleşti. 18 Ağustos’ta Daantje ismini verdikleri kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nikki van Esch Weghorst, İstanbul’a gelmeyi hiç istemedi. Bu nedenle transfer de uzarken aile daha sonra Türkiye’ye gelse de adaptasyon sürecini bir türlü atlatamadı. Bu durumdan rahatsız olan Weghorst menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Katar dönüşü temasa geçildi

İlk başta arayışlardan olumlu sonuç çıkmazken Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ManU’nun hocası Erik ten Hag direkt golcü futbolcuyu aradı. İkili Hollanda’nın Haagsbergen kasabasında bir araya gelirken Hag vatandaşına Ronaldo’nun ayrılığı sonrası kendisini takımda görmek istediğini, “Evet” demesi durumunda kulüplerin anlaşmaya hazır olduğunu iletti. Wout Weghorst teklifi kabul ederken eşi de hemen Manchester kentine gidip Erik Ten Hag’ın semtinden ev tuttu, hatta taşındı.

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Çebi’ye ayrılık kararını iletti

Golcü İstanbul’a dönünce siyah beyazlı kulübün başkanü Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme yaptı. Kariyerine Türkiye’de devam etmek istemediğini ve ailesi ile bir karar aldığını ifade eden Weghorst ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi. Çebi’nin ise oyuncuya konuyla ilgili olarak yorum yapmayıp, “Durumu teknik ekip ve yönetim ile paylaşayım. Ayrıca kulübün ile de temas kurulur, gereken yapılır. Sen şimdi işine odaklan’ yanıtı verdiği öğrenildi..