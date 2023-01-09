Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta ayrılık yakın! Weghorst’un eşi Manchester’da ev bile tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Şenol Güneş
Beşiktaşta ayrılık yakın Weghorst’un eşi Manchester’da ev bile tuttu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Hollandalı yıldızın ayrılık kararının perde arkası... Bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından eşi Nikki van Esch Weghorst İstanbul’a gelmeyi hiç istemiyordu. Menajeri kulüp aramaya başladı. Dünya Kupası’ndan sonra vatandaşı Erik Ten Hag kendisini aradı. Teklife ‘evet’ derken eşi hemen Manchester şerine gidip Erik Ten Hag’ın oturduğu semtten ev tuttu.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst kariyerine Manchester United’da devam etmeye hazırlanırken ayrılık kararının perde arkası netleşti. 18 Ağustos’ta Daantje ismini verdikleri kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nikki van Esch Weghorst, İstanbul’a gelmeyi hiç istemedi. Bu nedenle transfer de uzarken aile daha sonra Türkiye’ye gelse de adaptasyon sürecini bir türlü atlatamadı. Bu durumdan rahatsız olan Weghorst menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlar: Ecel terleri döktü, bu kadar mahkum oynamak düşündürücüBeşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlar: Ecel terleri döktü, bu kadar mahkum oynamak düşündürücüHaberi görüntüle

Katar dönüşü temasa geçildi

İlk başta arayışlardan olumlu sonuç çıkmazken Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ManU’nun hocası Erik ten Hag direkt golcü futbolcuyu aradı. İkili Hollanda’nın Haagsbergen kasabasında bir araya gelirken Hag vatandaşına Ronaldo’nun ayrılığı sonrası kendisini takımda görmek istediğini, “Evet” demesi durumunda kulüplerin anlaşmaya hazır olduğunu iletti. Wout Weghorst teklifi kabul ederken eşi de hemen Manchester kentine gidip Erik Ten Hag’ın semtinden ev tuttu, hatta taşındı.

Haberin Devamı

Çebi’ye ayrılık kararını iletti

Golcü İstanbul’a dönünce siyah beyazlı kulübün başkanü Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme yaptı. Kariyerine Türkiye’de devam etmek istemediğini ve ailesi ile bir karar aldığını ifade eden Weghorst ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi. Çebi’nin ise oyuncuya konuyla ilgili olarak yorum yapmayıp, “Durumu teknik ekip ve yönetim ile paylaşayım. Ayrıca kulübün ile de temas kurulur, gereken yapılır. Sen şimdi işine odaklan’ yanıtı verdiği öğrenildi..

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Şenol Güneş

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu