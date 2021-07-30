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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ayrılık! TFF 2. Lig'e kiralandı...

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Beşiktaş'ta ayrılık! TFF 2. Lig'e kiralandı...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Kalafat, sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekibine kiralandı.

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularından Kerem KalafatUşakspor'a kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."

Beşiktaşta ayrılık TFF 2. Lige kiralandı...

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