Beşiktaş'ta ayrılık! TFF 2. Lig'e kiralandı...
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Kalafat, sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekibine kiralandı.
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."
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