Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

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Santrfor hattında Dusan Vlahovic, Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin bulunması nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralamak isteyen Beşiktaş, genç golcüsüyle vedalaştı.

HT Spor'un haberine göre; Samsunspor, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

SANTRFOR KALMAMIŞTI

Cherif Ndiaye'yi PAOK'a gönderen Samsunspor'da önce Marius Mouandilmadji, ardından Fatih Kaya'nın sakatlanmasıyla birlikte forvet hattında başka bir alternatif kalmamıştı.

Mouandilmadji ve Fatih'ten yaklaşık 1 ay faydalanamayacak olan kırmızı-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takıma katılmasıyla bu sorunu bir nebze çözmüş olacak.

PERFORMANSI

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Alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bugüne dek 63 maçta toplam 1598 dakika şans bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 4 gol atıp 2 de asist üretti.