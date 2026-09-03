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Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu
Beşiktaşta ayrılık Süper Lig ekibine kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 17:57

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiralandı.

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Santrfor hattında Dusan Vlahovic, Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin bulunması nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralamak isteyen Beşiktaş, genç golcüsüyle vedalaştı.

HT Spor'un haberine göre; Samsunspor, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

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SANTRFOR KALMAMIŞTI

Cherif Ndiaye'yi PAOK'a gönderen Samsunspor'da önce Marius Mouandilmadji, ardından Fatih Kaya'nın sakatlanmasıyla birlikte forvet hattında başka bir alternatif kalmamıştı.

Mouandilmadji ve Fatih'ten yaklaşık 1 ay faydalanamayacak olan kırmızı-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takıma katılmasıyla bu sorunu bir nebze çözmüş olacak.

Beşiktaşta ayrılık Süper Lig ekibine kiralandı

PERFORMANSI

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Alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bugüne dek 63 maçta toplam 1598 dakika şans bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 4 gol atıp 2 de asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu

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