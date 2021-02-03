Beşiktaş'ta ayrılık sonrası şok sözler! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A takımlarından Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı giyecek olan Güven Yalçın, transfer sürecinde Beşiktaş'tan takım arkadaşı Adem Ljajic ile konuştuğunu belirtirken Beşiktaş'ın kendisine yeteri kadar şans vermediğini söyledi.

''YENİ TEKNİK DİREKTÖR VE BAŞKAN GELİNCE...''

Güven, ''Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans verdiler. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Tecrübeli oyuncuları daha fazla tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans geldi.'' sözlerini kullandı.

''LJAJIC İLE KONUŞTUM''

Transferi hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Lecce'nin doğru bir seçim olacağına inandım. Adem Ljajic ile transfer hakkında konuştum. Bana şehrin ne kadar güzel olduğu ve kariyerimi geliştirmemde buranın doğru bir tercih olacağını söyledi.'' dedi.

''10 NUMARA İÇİN ÇOK MÜCADELE EDECEĞİM''

Lecce'de 10 numaralı formayı giyecek olması hakkında da konuşan Güven Yalçın, ''10 numarayı boş olduğu için aldım. İtalya'da numaraların önemli olduğunu biliyorum. 10 numara için çok mücadele edeceğim. İtalyan futbolunu her zaman takip ederdim. Hedefim İtalya Ligi'nde en üst seviyede oynamak. Umarım, uzun süre boyunca İtalya'da kalırım.'' şeklinde konuştu.

LECCE BAŞKANINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lecce Başkanı Pantaleo Corvino ise ''Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Onun için umutlarımız çok yüksek. Umarım umutlarımız gerçeğe döner.'' ifadelerini kullandı.

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