Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis ödenerek kadroya katılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, geride kalan süreçte siyah-beyazlı formayı resmi maçlarda hiç giyememişti.

21 yaşındaki genç oyuncu, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense’ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.