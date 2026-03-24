Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşiyor! Üç isimden 24 milyon euroluk beklenti

Beşiktaş’ta gelecek sezon kadro planlaması sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili kararını vermeye başladı.

YAKLAŞIK 24 MİLYON EURO GARANTİ GİBİ

Semih Kılıçsoy Cagliari'de, Ernest Muçi Trabzonspor'da, Amir Hadziahmetovic ise Hull City'deki performansıyla beğeni topluyor. Söz konusu takımlar tarafından 3 futbolcunun da satın alma opsiyonunun kullanılabileceği belirtiliyor.

Muçi'nin 8,5 milyon euro, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro, Hadziahmetovic'in ise 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.

DİĞERLERİ DÖNECEK, AMA TAKIM BULMALARI SÖYLENDİ

Takımlarında yeterli performans gösteremeyen diğer kiralık oyuncular ise siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Moatasem Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun satın alma opsiyonunun da forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta aralarında Can Keleş, Elan Ricardo, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Emrecan Uzunhan'ın da yer aldığı takıma dönecek 8 oyuncuya sezon sonunda kendilerine takım bulmaları şimdiden iletildi.