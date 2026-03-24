×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşiyor! Üç isimden 24 milyon euroluk beklenti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 14:52

Gelecek sezona yönelik kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kiralık olarak takımdan ayrılan oyuncuların kaderi netleşiyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta gelecek sezon kadro planlaması sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili kararını vermeye başladı.

Gözden KaçmasınTrabzonspora Ernest Muçi piyangosuTrabzonspor'a Ernest Muçi piyangosu!Haberi görüntüle

YAKLAŞIK 24 MİLYON EURO GARANTİ GİBİ

Semih Kılıçsoy Cagliari'de, Ernest Muçi Trabzonspor'da, Amir Hadziahmetovic ise Hull City'deki performansıyla beğeni topluyor. Söz konusu takımlar tarafından 3 futbolcunun da satın alma opsiyonunun kullanılabileceği belirtiliyor.

Muçi'nin 8,5 milyon euro, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro, Hadziahmetovic'in ise 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.

Haberin Devamı

DİĞERLERİ DÖNECEK, AMA TAKIM BULMALARI SÖYLENDİ

Takımlarında yeterli performans gösteremeyen diğer kiralık oyuncular ise siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Moatasem Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun satın alma opsiyonunun da forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta aralarında Can Keleş, Elan Ricardo, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Emrecan Uzunhan'ın da yer aldığı takıma dönecek 8 oyuncuya sezon sonunda kendilerine takım bulmaları şimdiden iletildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!