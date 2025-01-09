Beşiktaş'ta ayrılık kesinleşti! Menajeri transferi bitirmek için Atina'ya gitti

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Beşiktaş futbolcusu Arthur Masuaku, tribünlerden gelen tepkiler ve kulüpte yaşanan yönetim değişikliğinden sonra takımdan ayrılma kararı almıştı. 31 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmeleri için yetki verdiği menajeri Meissa N'Diaye elini çabuk tuttu.

Masuaku'nun menajeri bugün Atina'ya gitti

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre Beşiktaşlı sol bekin temsilcisi bugün AEK ile transfer görüşmeleri yapmak için Atina'ya gitti. Savunmanın sol kanadını güçlendirmek sarı siyahlı ekibin kış döneminde transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

AEK'nın Masuaku'nun menajeriyle görüşmeleri sürüyor

Atina temsilcisi AEK'da Beşiktaşlı Artur Masuaku'nun transferi son günlerde sıkça gündeme geldi. Kulüp yetkilileri Kongolu savunma oyuncusunun menajeriyle açık temas halinde ve eski Olympiakoslu futbolcunun transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

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İlk görüşme geçen hafta yapıldı

Habere göre 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Meissa N'Diaye, geçen hafta da Yunan başkentine ziyarette bulunmuştu. Ndiaye, o görüşmede temsilcisi olduğu futbolcunun Beşiktaş'ta geleceği olmadığını ve Türk kulübüyle olan sözleşmesinin bitimine altı ay kala kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini AEK yönetimine iletti.