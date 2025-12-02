×
Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Ocak ayında gidiyor

#Transfer#Beşiktaş#Felix Uduokhai
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 15:43

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta güçlük çeken Nijerya asıllı Alman savunmacı Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında 500 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Felix Uduokhai, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta güçlük çekiyor.

SON 7 MAÇTA 1 DAKİKA BİLE ŞANS BULAMADI

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 6 maçta 1 dakika bile şans bulamayan Nijerya asıllı Alman stoper, siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminden de ayrılığa yeşil ışık yakıldı.

BUNDESLIGA'YA DÖNEBİLİR

Uduokhai'nin daha önce kendisini kanıtladığı Bundesliga'ya dönebileceği ve takım arayışlarını sıklaştırdığı belirtiliyor.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

28 yaşındaki savunma oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

