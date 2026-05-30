Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 10:05

Beşiktaş, bir yandan teknik direktör adayları için ince eleyip sık dokurken diğer yandan da gelecek ve gönderilecek oyuncular için planlarını yapıyor. Bu bağlamda siyah beyazlılara Almanya'dan haber geldi.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında bir sezon geçiren Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

Siyah-beyazlılarda kadroya transfer edilecek isimler için yoğun çaba harcanırken, ayrılık için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SCHALKE UDUOKHAI'NİN PEŞİNDE

Alman basınında yer alan habere göre Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Schalke 04, Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Schalke'nin, 28 yaşındaki Alman oyuncuyla görüşmelere başladığı ve Beşiktaş'ın da uygun bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Felix Uduokhai bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

