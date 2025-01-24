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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Cher Ndour
Beşiktaşta ayrılık kapıda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 09:28

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta sezon başında PSG'den kiralanan İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'la yollar ayrılmak üzere.

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Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ilk ayrılığı kapıda.

Beinsports'un haberine göre; Cher Ndour, Pazar günü Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmasının ardından Beşiktaş'tan ayrılacak.

Sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan İtalyan oyuncu kulübüne geri dönecek. Kiralık oyuncu kontenjanında yer açmak zorunda olan Fransız devinin, 20 yaşındaki orta sahayı bir başka kulübe satması bekleniyor.

Ndour'u isteyen ekipler arasında Bologna, Fiorentina ve Como bulunuyor.

CHER NDOUR'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla bugüne dek 22 maçta görev yaparken 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Cher Ndour

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