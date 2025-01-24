Beşiktaş'ta ayrılık kapıda

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Beşiktaş'ta ara transfer döneminin ilk ayrılığı kapıda.
Beinsports'un haberine göre; Cher Ndour, Pazar günü Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmasının ardından Beşiktaş'tan ayrılacak.
Sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan İtalyan oyuncu kulübüne geri dönecek. Kiralık oyuncu kontenjanında yer açmak zorunda olan Fransız devinin, 20 yaşındaki orta sahayı bir başka kulübe satması bekleniyor.
Ndour'u isteyen ekipler arasında Bologna, Fiorentina ve Como bulunuyor.
CHER NDOUR'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cher Ndour, Beşiktaş formasıyla bugüne dek 22 maçta görev yaparken 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.