Beşiktaş'ta ayrılık! 'Kal' teklifini reddetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 09:34

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı El Bilal Toure'ye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, siyah beyazlı yönetimi şaşırttı.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen El Bilal Toure, Beşiktaş yönetiminin "kal" teklifine rağmen ayrılmayı kafaya koydu. Toure’nin; İtalya, Fransa ya da Almanya’da kulüp arayışları var.

Beşiktaş, 15 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp; Toure’nin bonservisini alma planları yapıyordu. Ancak yıldız oyuncu kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini bildirdi.

VEDA PAYLAŞIMI

Toure’nin; İtalya, Fransa ya da Almanya’da kulüp arayışları var. Bir veda paylaşımı yapan El Bilal Toure, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Serie A ekiplerinden Atalanta'dan şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kanat forveti için 3.3 milyon euro ödenmişti.

Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Malili futbolcu 7 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Atalanta'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bilal için 2023 yazında Almeria'ya 30 milyon euro ödenmişti.

