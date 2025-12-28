Beşiktaş'ta ayrılık iddialarına yalanlama: 'Sergen Yalçın'la sorun yaşamadım!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta malzemeci olan ve aynı zamanda antrenörlük belgesi de olan Erdal Erdem, Sergen Yalçın'la sorun yaşadığı ve görevinden ayrıldığı yönünde çıkan iddiaları reddetti.

Erdal Erdem, görevine devam ettiğini ve Sergen Yalçın'la herhangi bir sorun yaşamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bugün basında çıkan görevimi bıraktığıma dair haberler asılsızdır. Sergen hocayla bir sorun yaşamam mümkün değildir. Görevime devam ediyorum.”