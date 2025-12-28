×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta ayrılık iddialarına yalanlama: 'Sergen Yalçın'la sorun yaşamadım!'

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta ayrılık iddialarına yalanlama: Sergen Yalçınla sorun yaşamadım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 22:25

Beşiktaş'ta 30 yıldır futbol takımında malzemeci olarak görev yapan Erdal Erdem, görevden ayrıldığını ve Sergen Yalçın'la sorun yaşadığını kesin dilde yalanladı.

Beşiktaş'ta malzemeci olan ve aynı zamanda antrenörlük belgesi de olan Erdal Erdem, Sergen Yalçın'la sorun yaşadığı ve görevinden ayrıldığı yönünde çıkan iddiaları reddetti.

Erdal Erdem, görevine devam ettiğini ve Sergen Yalçın'la herhangi bir sorun yaşamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Bugün basında çıkan görevimi bıraktığıma dair haberler asılsızdır. Sergen hocayla bir sorun yaşamam mümkün değildir. Görevime devam ediyorum.”

