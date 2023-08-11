BeÅŸiktaÅŸ'ta ayrÄ±lÄ±k! Berkay Vardar kiralÄ±k gitti

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BeÅŸiktaÅŸ, 20 yaÅŸÄ±ndaki orta saha Berkay Vardar'Ä±n Moldova ekibi Sheriff'e kiralÄ±k transfer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
"SÃ¶zleÅŸmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatÄ±lan profesyonel futbolcularÄ±mÄ±zdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff KulÃ¼bÃ¼â€™ne geÃ§ici transfer olmuÅŸtur. Berkay Vardarâ€™a yeni kulÃ¼bÃ¼nde baÅŸarÄ±lar diler, kamuoyunun bilgisine saygÄ±larÄ±mÄ±zla sunarÄ±z."
Berkay Vardar'DAN VEDA PAYLAÅžIMI
Berkay, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla BeÅŸiktaÅŸ'a veda etti.
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