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BeÅŸiktaÅŸ'ta ayrÄ±lÄ±k! Berkay Vardar kiralÄ±k gitti

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#BeÅŸiktaÅŸ#Berkay Vardar#Transfer
BeÅŸiktaÅŸta ayrÄ±lÄ±k Berkay Vardar kiralÄ±k gitti
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 11, 2023 16:56

BeÅŸiktaÅŸ, genÃ§ futbolcu Berkay Vardar'Ä±n Moldova ekibi Sheriff'e kiralÄ±k transfer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. 20 yaÅŸÄ±ndaki orta saha da ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ, 20 yaÅŸÄ±ndaki orta saha Berkay Vardar'Ä±n Moldova ekibi Sheriff'e kiralÄ±k transfer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

"SÃ¶zleÅŸmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatÄ±lan profesyonel futbolcularÄ±mÄ±zdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff KulÃ¼bÃ¼â€™ne geÃ§ici transfer olmuÅŸtur. Berkay Vardarâ€™a yeni kulÃ¼bÃ¼nde baÅŸarÄ±lar diler, kamuoyunun bilgisine saygÄ±larÄ±mÄ±zla sunarÄ±z."

Berkay Vardar'DAN VEDA PAYLAÅžIMI

Berkay, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla BeÅŸiktaÅŸ'a veda etti.

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BeÅŸiktaÅŸta ayrÄ±lÄ±k Berkay Vardar kiralÄ±k gitti

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#BeÅŸiktaÅŸ#Berkay Vardar#Transfer

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