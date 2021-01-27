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GeriFutbol Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! 6 aylığına kiralık...
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! 6 aylığına kiralık...

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Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan transfer için onay çıktı.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan onay çıktı.

19 yaşındaki kanat forvetin 6 aylık ücretini Malatya ekibi karşılayacak. Siyah Beyazlı kulüp ayrıca yıldız adayı futbolcu için 10 maçlık ilk 11 garantisi de talep etti.

Hasic bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 9 maçta 2 gollük performans sergiledi. (Fanatik)

Beşiktaşta ayrılık an meselesi 6 aylığına kiralık...

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