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Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! 6 aylığına kiralık...
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan transfer için onay çıktı.
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan onay çıktı.
19 yaşındaki kanat forvetin 6 aylık ücretini Malatya ekibi karşılayacak. Siyah Beyazlı kulüp ayrıca yıldız adayı futbolcu için 10 maçlık ilk 11 garantisi de talep etti.
Hasic bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 9 maçta 2 gollük performans sergiledi. (Fanatik)
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