×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta ayrılık: Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye transfer oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic
Beşiktaşta ayrılık: Amir Hadziahmetovic, Hull Cityye transfer oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 17:48

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Beşiktaş'ın Boşnak ön liberosu Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta ayrılıklar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City ile kiralık transfer için anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli ön liberosu Amir Hadziahmetovic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bu akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gidecek olan Hadziahmetovic, yarın Hull City için sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir pürüze rastlanmaması durumunda resmi sözleşme imzalayacak.

Gözden KaçmasınBeşiktaş Teknik Direktörü Solskjaerdan Rashica açıklaması Yarın oynayamayacakBeşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'dan Rashica açıklaması! 'Yarın oynayamayacak'Haberi görüntüle

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro karşılığında transfer edilen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 57 maça çıkarken 1 gol atıp 8 de asist üretti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması terletmişti.

Haberin Devamı

Beşiktaşta ayrılık: Amir Hadziahmetovic, Hull Cityye transfer oluyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Amir Hadziahmetovic

BAKMADAN GEÇME!