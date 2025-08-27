Beşiktaş'ta ayrılık: Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye transfer oluyor!

Haberin Devamı

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta ayrılıklar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City ile kiralık transfer için anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli ön liberosu Amir Hadziahmetovic, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bu akşam İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gidecek olan Hadziahmetovic, yarın Hull City için sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir pürüze rastlanmaması durumunda resmi sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro karşılığında transfer edilen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla bugüne dek 57 maça çıkarken 1 gol atıp 8 de asist üretti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması terletmişti.

