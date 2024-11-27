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Beşiktaş'ta Aybaba ve Friedel gitti, Bronckhorst’a 2 maç süre verildi

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Samet Aybaba
Beşiktaşta Aybaba ve Friedel gitti, Bronckhorst’a 2 maç süre verildi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Yönetim lider G.Saray’ın 13 puan geriye düşülmesinden sonra ilk faturayı kesti. Beşiktaş Kulübü, Samet Aybaba ve Friedel’in görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı hocanın durumu ise Maccabi ve Hatay maçlarının sonucuna bağlı.

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Süper Lig’de son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş’ta yönetim faturayı ilk olarak Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Friedel’e kesti. Siyah beyazlı kulüp dün akşam yaptığı açıklama ile Aybaba ve Friedel’in görevlerine son verildiğini bildirdi. Bu arada lider G.Saray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılarda camia kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Van Bronckhorst’u görürken yönetiminin ise Hollandalı teknik direktöre 2 maç süre verdiği öğrenildi. Kartal eğer Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Maccabi ve akabinde ligdeki Hatay maçlarını kayıpsız geçerse van Bronckhorst ile devam edilecek. Kötü sonuçlar devam ederse teknik direktör değişikliği için düğmeye basacak.

1965’TEN SONRA iLKi YAŞATTI

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Evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965’teki Galatasaray maçının (2-3) ardından 2. kez 2 farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Samet Aybaba

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