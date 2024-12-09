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Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi başladı!

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#Beşiktaş#UEFA AVRUPA LİGİ#Bodo Glimt
Beşiktaşta Avrupa mesaisi başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:32

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde başladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#UEFA AVRUPA LİGİ#Bodo Glimt

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