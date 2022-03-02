Beşiktaş'ta Atiba'nın Türkiye Kupası üzüntüsü! 'Bu yıl da kazanmak istiyorduk'

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Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Atiba'nın açıklamaları;

"Biz her zaman bir şeyler kazanmak için mücadele ederiz. Bu şekilde kaybetmek hiçbirimizin alışık olduğu bir şey değil. Bu sene özelinde yapabileceğimiz tek şey, savaşıp bu sezonu en iyi şekilde bitirmek"

Son Dakika: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Kayserispor 2 golle turladı, Trabzonspor'un rakibi oldu

Beşiktaş, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

"İkinci golün ardından denedik ama yeterli olmadı. Mutlu değiliz. Bizim için çok önemliydi bu kupa. Bu sene de kazanmak istiyorduk. Hala maçlar var, elimizden geldiğince iyi bitirmeye çalışacağız. Bugün taraftarlarımızı üzdük, onları üzdüğümüz için memnun değiliz"

"İstediğimiz sonuç bu değildi. Evimizde taraftarımızın önünde oynadık. Çok üzgünüz. Daha iyi oynamak isterdik. Çok fazla pozisyon yakaladık. Rakibimiz daha az geldi ama onlar fırsatları değerlendirdi."

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