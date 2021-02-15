Beşiktaş'ta Atiba'dan galibiyet sonrası itiraf! "İlk yarıda..."

Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde kontrolü kaybettiklerini ancak mücadelenin genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Atiba Hutchinson, "Cenk her zaman üst seviye oynayan bir oyuncu. Bıraktığı yerden devam ediyor. Eline geçen fırsatları kaçırmayan bir forvet. Herkes farklı katkılar veriyor ve böyle takım olunuyor. Maç maç düşünmeye çalışıyoruz. Bay geçeceğimiz hafta öncesi kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Takım olarak yolun sonunu görmeyi çok istiyoruz. Herkes katkı sağlıyor ve bu şekilde takım olunuyor. İlk yarı 15 dakika kadar kontrolü kaybettik ancak maçın genelinde disiplinden kopmadık. Üç puanı gol yemeden üç golle aldık." dedi.