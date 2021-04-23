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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın ablasından forvet sorusu

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın ablasından forvet sorusu

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in sakatlığından dolayı Kayserispor maçında forvet pozisyonunda kimin oynayacağı merak konusu olurken Atiba Hutchinson'ın ablası Toyaa Hutchinson'dan taraftarlara bir soru geldi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi forvette kimin oynayacağı büyük merak konusu. Takımın en golcü iki oyuncusu Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Cyle Larin'in sakatlığı nedeniyle Sergen Yalçın'ı zor bir karar bekliyor.

Beşiktaş'ta üç forvetin de sakat olması planları bozarken sosyal medyada forvet pozisyonunda Atiba Hutchinson'ın oynayabileceği gündeme geldi. Kanadalı orta sahanın U10 ve U11 takımlarında forvet pozisyonunda oynadığı ve burada oynamayı bildiği belirtildi.

''GERÇEKTEN BUNA İNANIYOR MUSUNUZ?''

Bu iddiaların ardından Atiba Hutchinson'ın ablası Toyaa Hutchinson, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Toyaa Hutchinson, Beşiktaş taraftarlarına seslenirken ''Gerçekten Cumartesi günü Atiba'nın forvet oynayacağına inanıyor musunuz?'' diye sordu.

Beşiktaşta Atiba Hutchinsonın ablasından forvet sorusu

KANADALI ESKİ FUTBOLCU TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Kanada Milli Takımı'nın eski futbolcularından Iain Hume, Toyaa'ya cevap verirken ''U10 veya U11 takımlarından beri orada oynamıyor!'' yorumunda bulundu.

''ATIBA HER YERDE OYNAR''

Beşiktaş taraftarları ise ''Neden olmasın? Tecrübesi var, elimizdeki en iyi alternatif olarak gözüküyor'' ve ''Atiba her yerde oynar, bizim için özel bir futbolcu'' gibi cevaplar verdi.

Beşiktaşta Atiba Hutchinsonın ablasından forvet sorusu

Beşiktaşta Atiba Hutchinsonın ablasından forvet sorusu

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