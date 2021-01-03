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Haber Giriş: 03.01.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan 'liderlik' yorumu!

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan 'liderlik' yorumu!
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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Kayserispor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Atiba, "Liderlik, son haftalardaki çalışmalarımızın sonucu. Çok çalıştık. Lider olmak güzel ama sezon uzun, unutmamak lazım. Maç kazanıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. 3 puan aldığımız sürece tepede olacağız. Galibiyet serisine devam ettiğimiz için mutluyuz." dedi.

'ÇEBİ VE KOCADAĞ'A ARMAĞAN EDİYORUZ'

Tecrübeli futbolcu sözlerini, "İyi oynuyoruz. Yüksek standardımızı korumak istiyoruz. Önemli olan bu performansı gösterip 3 puan almak. Kendim için mutluyum. Takım için elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Bu performansı sürdürüyor olmak beni mutlu etti, güven verdi. Sonucu Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'a armağan ediyoruz. Bize maçtan önce gerekli destekleri gösterdiler." ifadeleriyle tamamladı.

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