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GeriFutbol Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan itiraf! 'Biz de memnun değiliz...'
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan itiraf! 'Biz de memnun değiliz...'

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan itiraf! 'Biz de memnun değiliz...'

Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson, 0-0 biten Sivasspor maçının ardından takımın son durumu hakkında itiraflarda bulundu.

Atiba Hutchinson, 0-0 sona eren Sivasspor maçının ardından şöyle konuştu;

Bir süredir normal oynadığımız futboldan uzaktayız. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Sivas deplasmanı zor bir deplasmandır, bunu biliyorduk. Ancak biz Beşiktaş'ız, buraya 3 puan için gelmiştik. Kazanmayı çok istiyorduk. Çok fazla sakat oyuncumuz var. 3 puanı istedik ama olmadı.

6 maç kaldı, yani 6 final demek bu. Kafamızı öne eğmeyeceğiz, savaşmaya devam edeceğiz. Biz de gidişattan memnun değiliz, bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.

'BURAYA BİZ GETİRDİK, DEVAM ETTİRMEK BİZİM ELİMİZDE'

Bu sakatlıklar yaşamak isteyeceğimiz bir şey değil. Yerine koyacak arkadaşlarımız tabii var. Skor bulmanın yollarını belki daha çok aramamamız gerekiyor. Daha çok oynamamamız gerekiyor. Buraya biz getirdik, devam ettirmek de bizim elimizde. Profesyonel olmalıyız, başımızı dik tutmalıyız. Çok maç var. Bir galibiyet her şeyi düzeltecektir.

Beşiktaşta Atiba Hutchinsondan itiraf Biz de memnun değiliz...

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