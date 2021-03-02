Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson hayran bırakmaya devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlıların galibiyet golünü atan Atiba Hutchinson gol sayısını 4'e çıkardı.
Kartal'ın 38 yaşındaki Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, performansıyla genç yıldızlara taş çıkarıyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Atiba, 4. golünü Yeni Malatyaspor ağlarına bıraktı.
Ligde 4 golü bulunan Atiba, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba'nın, sezon sonunda sözleşmesi sona ererken yönetimin tecrübeli oyuncuyla mukavele uzatması bekleniyor.
"FAZLA ŞANS VERMEDİK"
Galibiyet sonrası karşılaşmayı değerlendiren Atiba Hutchinson, "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.