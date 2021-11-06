Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson: "Düzeltmemiz gereken şeyler var"

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Takımda düzelmeleri gereken şeylerin olduğunu kaydeden Atiba Hutchinson, "Çok üzücü bir sonuç. İyi bir performans göstermek istedik. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama en iyi günümüzde değildik. Bu seviyelerde yenmemesi gereken goller yedik. Gol için yüklendiğimiz anlarda daha akılcı olmalıydık. Düzeltmemiz gereken şeyler var. İlk yarıda biraz daha iyiydik. İkinci yarıya sabırlı başladık. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık ama olmadı. Çok maç var. Uzun süredir bir arada oynamadık. Aradan sonra daha iyi olacağız. Düzelteceğimiz şeyler var." diye konuştu.

Milli aranın takıma iyi geleceğini belirten Umut Meraş, "İyi mücadele ettik ama bir türlü pozisyonların sonunu getiremedik. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Daha çok çalışıp bu durumdan biz çıkaracağız. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman en yukarılardır. Milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum." dedi.