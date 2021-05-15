Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson: "Bize inanmayanlar oldu..."

Bu anı çok beklediklerini söyleyen Kanadalı orta saha, "Belki de yaşadığım en güzel şampiyonluk. Bu şampiyonluğu çok bekledik. Bize inanmayanlar oldu ama böyle olması daha da keyifli oldu." şeklinde konuştu.

Hak ettikleri bir şampiyonluk olduklarını belirten Necip Uysal, "Çok mutluyuz. Bu sezon bunu hak ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi kutlama zamanı." dedi.

"İNŞALLAH SALI GÜNÜ BİR KUPA DAHA ALIRIZ"

Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin de "Bütün oyuncularımızın ayağına sağlık. Çok fazla konuşamıyorum. Sonuna kadar getirdik ama başardık. İnşallah salı akşamı bir kupa daha alırız." dedi.