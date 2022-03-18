Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş’ta Atakaş Hatayspor maçı kadrosu açıklandı! Kenan Karaman kesik yedi

#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig
Beşiktaş’ta Atakaş Hatayspor maçı kadrosu açıklandı Kenan Karaman kesik yedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 30’uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sakatlığı düzelen Kevin N'Koudou yer alırken Kenan Karaman'ın ise teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya alınmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, sosyal tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay, taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesisleri’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancının izlediği, kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Anderson Talisca transferi için çalışmalar başladıBeşiktaş'ta Anderson Talisca transferi için çalışmalar başladı!Haberi görüntüle

Siyah beyazlılarda son olarak Galatasaray maçında 11'de başlayan Kenan Karaman, Hatayspor maçı kadrosunda kendine yer bulamadı. Milli futbolcu, performansı nedeniyle son haftalarda eleştiri konusu olmuştu.

Teknik direktör Önder Karaveli, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna 21 futbolcu dahil etti:

Haberin Devamı

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı