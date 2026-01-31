×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta Asllani ilk maçında kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 22:10

Beşiktaş’ın İtalya Serie A takımlarından Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Konyaspor maçının 76. dakikasında oyuna dahil olup ilk kez siyah-beyazlı formayı giyerken, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasına sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kartal’ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. 76. dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna dahil olan Arnavut futbolcu, Tüpraş Stadyumu önünde taraftarın önüne çıktığı ilk maçta 77. dakikada Orkun Kökçü’nün attığı golde de ceza sahasına ortayı yapan isimdi.

Asslani, 82. dakikada ise rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kristjan Asllani, Ryan Babel’in 2017 yılının ekim ayında oynanan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdikten 3 dakika sonra kırmızı gördüğü maçın ardından bir lig müsabakasında en hızlı kırmızı kartla cezalandırılan oyuncu oldu.

