Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gemileri yaktı! Ocakta ayrılma kararı aldı

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Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan ve pazar günü yapılacak seçimde de aday olan Hüseyin Yücel’in eleştirdiği Arthur Masuaku devre arasında takıma veda etmeye hazırlanıyor. Yücel ilk olarak “Arthur Masuaku’ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi” derken 31 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçında oyuna girerken ve top ayağına her geldiğinde taraftarlarca ıslıklarla protesto edilmişti.

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YÜCEL: OYUNA GİRMESİ HATAYDI

Hüseyin Yücel bu durumla ilgili olarak da “Oyuna girmesi hataydı. Çok ciddi tepki oldu ve takımın dengesi bozuldu. Kazanabileceğimiz maçta kayıp yaşadık. Taraftarı haksız bulmuyorum” diyerek Masuaku konusunda tutumunu devam ettirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Demokratik Kongolu futbolcu Haziran 2025’de bitecek kontratını beklemeden takımdan ayrılma kararı aldı. Hatta Masuaku hem ayrılık görüşmeleri yapması hem de kendisine kulüp bulması için menajerini İstanbul’a çağırdı.

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WEST HAM’DAN 2 MİLYON EURO’YA GELDİ

Beşiktaş 2022-23 sezonunda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku’nun 17 Nisan 2023’te West Ham United’dan 2 milyon Euro’ya bonservisini almış oyuncuyla da 1.2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş’ta bu sezon 23 maçta forma giyip 1 gol, 5 asiste imza atan Demokratik Kongolu futbolcu 2.5 yılda ise siyah beyazlı forma ile 84 resmi maça çıkıp 3 gol, 13 asistle 16 gole direkt katkı verdi. Masuaku bu süreçte 1 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.