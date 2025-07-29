Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı! Görüşmeler başladı

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Keny Arroyo, dün sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulüple ilgili tüm paylaşımlarını silmiş ve ardından, "Belki yarın hayatımız değişir, kim bilir..." şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Ekvadorlu genç futbolcunun bu hareketleri veda gibi algılanmış ve takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

FORTALEZA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

RTI Esporte'nin haberine göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmak istiyor.

ARROYO'DAN ONAY ÇIKTI

Siyah-beyazlı kulüpte forma şansı bulmakta güçlük çeken 19 yaşındaki genç kanat, Brezilya'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Arroyo'yla kurduğu ilk temastan olumlu dönüş alan Fortaleza, Beşiktaş'la transfer görüşmelerine başladı.

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SANTOS DA İSTEMİŞTİ

Haberde Arroyo'yu Mayıs ayında Santos'un satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ancak oyuncunun buna ilgi göstermediği belirtilirken, aradan geçen süre zarfında yeteri kadar süre almadığını düşünen genç futbolcunun fikir değiştirdiği ve artık Brezilya'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'SİNE 5.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Beşiktaş, Arroyo'yu geçtiğimiz sezonunun devre arasında bonservisinin yüzde 50'sine yaklaşık 5.7 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Ekvadorlu futbolcunun satışı halinde kazanılan bonservisin yarısı eski kulübü Independiente del Valle'ye ödenecek.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 12 resmi maçta görev yapan Arroyo, sahada bulunduğu 273 dakikaya 2 gol sığdırdı.