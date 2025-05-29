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Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!

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#Transfer#Beşiktaş#Keny Arroyo
Beşiktaşta Arroyoya talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 17:39

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo'ya Brezilya, Rusya ve Ukrayna kulüpleri talip oldu.

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Beşiktaş'ta ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Kenny Arroyo, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

11 maçta forma giymesine karşın sahada yalnızca 255 dakika kalabilen ve bu süreçte 2 gol kaydeden 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu için Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüpler harekete geçti.

RTI Esporte'nin haberine göre; Brezilya devi Santos, Keny Arroyo'yu 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor.

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RUSYA VE UKRAYNA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Arroyo'ya Rusya ve Ukrayna'dan da ilgi olduğu ancak takımların isminin şimdilik gizli tutulduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, ARROYO İÇİN NE KADAR ÖDEDİ?

Arroyo'nun bonservisinin ilk etapta yüzde 50'lik kısmını alan Beşiktaş, Independiente del Valle'ye 5 milyon 650 bin euro ödemişti.

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Beşiktaş, gelecek sezonlarda istediği takdirde 2,5 milyon euroluk bir rakama payın yüzde 30'una daha sahip olabiliyor. Böylelikle Independiente'nin bir sonraki satıştan alacağı payın yüzde 20'ye düşme ihtimali var.

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#Transfer#Beşiktaş#Keny Arroyo

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