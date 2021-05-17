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GeriFutbol Beşiktaş'ta Antalyaspor'la oynayacağı kupa finali öncesi 4 eksik
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Antalyaspor'la oynayacağı kupa finali öncesi 4 eksik

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Beşiktaş'ta Antalyaspor'la oynayacağı kupa finali öncesi 4 eksik

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

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Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaşta Antalyasporla oynayacağı kupa finali öncesi 4 eksik

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