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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Beşiktaş taktik çalıştı!

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Beşiktaş taktik çalıştı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ifade edidi.
Antrenmanın, yarım sahada değişimli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından 8 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek. 

Beşiktaş taktik çalıştı

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