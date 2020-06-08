Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyoe

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5’e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.