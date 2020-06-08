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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 08.06.2020 - 21:04,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyoe

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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyoe
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5’e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.
Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştirdiği idmanla devam edecek.

Beşiktaşta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyoe

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