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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaşta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 16:02

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kuvvet ve dayanıklılık programının ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası

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