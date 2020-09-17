MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

7
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetimindeki antrenmana takım ısınma koşularıyla başladı.

Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından dar alan çalışmalarının da yer aldığı antrenman, minik kale maç sonrası gerçekleştirilen taktik uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

 

Beşiktaşta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle