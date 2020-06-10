Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Süper Ligin 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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