Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.