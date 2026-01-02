×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Antalya kampı başladı! Rafa Silva...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Antalya#Süper Lig
Beşiktaşta Antalya kampı başladı Rafa Silva...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 19:16

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç ile futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu da takımla Antalya'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, daha sonra Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Gözden KaçmasınJose Mourinhodan Rafa Silva ve Batagov açıklamasıJose Mourinho'dan Rafa Silva ve Batagov açıklaması!Haberi görüntüle

Beşiktaş'ta sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal, Antalya'ya götürülmedi.

Kasım ayından bu yana forma giymeyen Rafa Silva ise kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Antalya#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!