Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'ten Burak Yılmaz sözleri

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Sezonun ilk maçlarının fiziksel açıdan her zaman zor olduğunu dile getiren Amir, “Biz maçın genelinde iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca maçı kontrol ettik. Son dakikalarda bulduğumuz 3. gol, skoru bizim acımızdan daha avantajlı hale getirdi. Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Burak Hoca da yeni fikirler getiriyor”

26 yaşındaki futbolcu, bugünkü maça farklı bir sistem üzerinde çalışarak, sahaya çıktıklarını belirterek, “Farklı sistemler üzerine çalıştık. Farklı sistemler deniyoruz. Bu da onlardan birisiydi bugün. Burak Hoca da yeni fikirler getiriyor. Herkes de kendisini dinliyor, kendisine saygı duyuyor. Bu maç için bu şekilde farklı bir şey denemiş olduk” şeklinde konuştu.

“Kariyerimin en zor sezon başı hazırlığını geçirdiğimi söyleyebilirim”

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Kamp sürecinin nasıl geçtiğiyle alakalı sorulan soruya Bosnalı oyuncu, “Bence çok iyi bir sezon başı hazırlığı geçirdik. Ben de kariyerimin en zor sezon başı hazırlığını geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu iyi çalıştığımızı gösterir. İlk maç olsa da bu görüntüyü 90 dakikaya yayabileceğimizi gösterdik” diye cevapladı.

Onur Bulut: Forma rekabeti iyidir

Beşiktaş'ın ilk golünü atan ve Siyah-beyazıl forma altında golle tanışan Onur Bulut ise şunları söyledi:

Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur.