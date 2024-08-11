Beşiktaş'ta Amir gitti, Cher Ndour geliyor

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Kadroda düşünülmeyen Boşnak orta saha oyuncusu Hadziahmetovic’i Rize’ye gönderen Beşiktaş, PSG forması giyen Ndour’un kendisi ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanacak ve memnun kalınırsa gelecek sezon başında bonservisi alınacak. PSG’ye geçen sezıon başında Benfica’dan transfer edilen Ndour burada 3 maçta oynadıktan sonra Braga’ya kiralanmıştı. Genç futbolcu İtalya’da tüm alt yapı milli takımlarından oynadı.

ARAT: ÜÇ TAKViYE PLANIMIZ VAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, üç transfer daha planladıklarını ve gelecek-gidecek isimlerin aşağı yukarı belli olduğunu belirtti. Arat “Yabancı sayısını 14’e çekmeliyiz. Üçe yakın takviye planımız var. Hemen hemen hazır sayılır. İsimler aşağı yukarı belli” dedi. · İsmail ER