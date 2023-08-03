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Beşiktaş'ta Amartey ve Aboubakar'dan Tirana maçı sonrası açıklamalar

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#Beşiktaş#Amartey#Aboubakar
Beşiktaşta Amartey ve Aboubakardan Tirana maçı sonrası açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 23:44

3-1'lik ilk maçın rövanşında Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş'ta golleri atan Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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İlk maçında golle tanışan Amartey şunları söyledi:

Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. Burada yeniyim ama biz bir aileyiz. Sahada birbirimize destek olmalıyız. Takım halinde birbirimize yardım etmeliyiz.

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Aboubakar ise şöyle konuştu:

İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık. Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek. "Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti. Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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#Beşiktaş#Amartey#Aboubakar

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