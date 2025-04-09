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Beşiktaş'ta altyapı depremi! 7 scout ile yollar ayrıldı

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gazetehaberleri
Beşiktaşta altyapı depremi 7 scout ile yollar ayrıldı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

Siyah-beyazlı takımda öz kaynak düzeninde görevli 7 scout ile yollar ayrıldı.

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Bu sezon istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Beşiktaş en önemli hedefi olan lig 3.’lüğü yolunda Kasımpaşa beraberliği ile yara alırken siyah beyazlı yönetimin aldığı karar dün camiaya bomba gibi düştü. Beşiktaş Özkaynak Düzeni’nde görev yapan ve yetenekli oyuncuları kulübe kazandıran 7 kişinin görevine son verildi. Öz kaynak şef scoutu Necdet Ergün’ün yanı sıra altyapıda scout olarak görev yapan Saffet İşler, Haluk Duranoğlu, Haluk Çakar, Kasım Gündüz, Değer Batmaz ve Haydar Etik ile dün yapılan toplantı sonucunda yollar ayrıldı.

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EMEĞiN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI

Yönetici Mustafa Mollaoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında kulüple ilişiği kesilen Necdet Ergün “Suçumuz yetenekli oyuncular bulup çıkarmak mı? Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcuları A takıma kazandırmak mı! Bu kadar emek verdik karşılığı bu mu olmalı” sözleriyle alınan karara tepkisini dile getirdi.

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YÖNETiM GRAF VE ViK’i GELMiŞTi

Ayrılığın gerekçesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken yönetim, Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf’ı getirmişti. Yine Erling Haaland’ı keşfeden Molde’nin eski scout şefi John Vik de kadroya dahil edilmişti.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gazetehaberleri

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