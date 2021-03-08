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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:06 |  Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Alperen Şengün şoku! Sağ dizinde ödem...

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Beşiktaş'ta Alperen Şengün şoku! Sağ dizinde ödem...

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan muayene ve tetkikler sonucu Alperen Şengün'ün sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

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Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan sporcunun ING Basketbol Ligi'nde TOFAŞ ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı konusunda nihai kararın hafta içi yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.

 

Beşiktaşta Alperen Şengün şoku Sağ dizinde ödem...

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